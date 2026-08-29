23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi yarın Alanya'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yıldız'ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu. Türkdoğan, yaptığı açıklamada, 'Parti ve dava büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Cenazesi yarın kaldırılacak

Hüseyin Yıldız'ın cenazesinin yarın Alanya'daki Hacımemişler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.