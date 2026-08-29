Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Dönemi Etkinlikleri kapsamında binlerce çocuk farklı branşlarda eğitim alırken, binden fazla öğrenci yüzme öğrenerek yaz tatiline keyif kattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için düzenlediği 'Yaz Dönemi Etkinlikleri' başarıyla sonuçlandı. Etkinliklerde binlerce çocuk onlarca farklı branşta eğitimler alırken, yüzme kurslarına katılan binden fazla öğrenci yüzmeyi öğrenerek tatillerini hem keyifli hem de öğretici bir şekilde geçirdi. Etkinliklerde yüzme eğitimi alan çocuklar, Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı. Minik yüzücüler hem öğrendiklerini sergiledi hem de ailelerine gurur dolu anlar yaşattı. Yaz dönemi etkinliklerinin önümüzdeki senelerde de devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Çocuklarımızın geleceğe attığı her adımda yanlarındayız; onların gülüşü bizim en büyük mutluluğumuz. Hizmetlerimiz ve projelerimizle her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Veliler, çocuklarının yaz tatillerini eğlenerek, eğlenirken öğrenerek geçirmelerinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.