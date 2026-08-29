Karşıyaka Basketbol, 34 yaşındaki ABD'li basketbolcu Xavier Munford'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 34 yaşındaki oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, 'Xavier Munford Karşıyaka'mızda! Kariyerine Rhode Island Rams'te başlayan, Bakersfield Jam, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Bursaspor, Melbourne Phoenix, Hapoel Tel Aviv, Reyer Venezia, Hapoel Holon formaları giyen; geçtiğimiz sezonu ise UNICS Kazan'da tamamlayan Xaiver Munford, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Xavier'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezona İsrail ekibi Hapoel Holon'da başlayan tecrübeli basketbolcu Munford, daha sonra UNICS Kazan'a transfer olarak sezonu Rusya'da tamamladı. Hapoel Holon formasıyla 23 maçta 12.6 sayı, 2.5 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan ABD'li basketbolcu, UNICS Kazan'da ise 5 maçta 5.2 sayı, 2.2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.