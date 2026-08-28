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22 yaşındaki oyuncu, bu sezonu da Samsunspor'da forma giymeden tamamlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Richie Omorowa, 2026-27 sezonu sonuna kadar Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht takımına kiralanmıştır. Richie Omorowa'ya yeni sezonda başarılar dileriz' ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Hollanda'nın Excelsior takımından transfer edilen İsveçli forvet oyuncusu Richie Omorowa, Samsunspor'da forma giymeden Olympiakos Nicosia takımına kiralanmıştı. Omorowa, bu sezon da başka takıma gönderildi.

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