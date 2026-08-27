SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, söz verdikleri 34 projenin 17'sini hayata geçirdiklerini belirterek, 'Karadeniz'in en fazla nüfusa sahip ilçesi İlkadım'da, gerçek belediyeciliğin izlerini taşıyan çok kıymetli projeler hayata geçirdik' dedi.

İlkadım Belediyesi, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz öncülüğünde çalışmalarına devam ediyor. Göreve gelmeden önce vadettiği 34 projenin 17'sini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, 'Yalnızca gönüllere dokunmuyor, ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. AK Belediyecilik farkıyla verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz' diye konuştu.

'Söz verilen 34 projenin 17'si hayata geçirildi'

İlçeyi her alanda zirveye çıkaracak hizmetleri ve projeleri vatandaşlara sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan İhsan Kurnaz, 'İlkadım Belediyesi olarak, insanlarla bütünleşen, hemşehrilerimizle bütünleşen bir anlayışla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu anlayışı hizmetlerimize ve projelerimize yansıtmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki yerel yönetimler gücünü halkından alır ve buna yönelik projeler üretir. Bu noktada göreve gelmeden önce İlkadım'a yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandıracak 34 proje tasarladık. İnsana dokunan, İlkadım'ın gücüne güç katacak bu projelerimizi, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle hayata geçirmeye başladık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, vadettiğimiz 34 projesinin 17'sini hayata geçirdik ve AK Belediyecilik anlayışının farkını gösterdik. AK Belediyecilik anlayışıyla, verdiğimiz sözleri tutuyor, çok kıymetli projeleri hayata geçiriyoruz' şeklinde konuştu.

Hayata geçirilen, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan İhsan Kurnaz, ayrıca şunları söyledi:

'Karadeniz'in en fazla nüfusa sahip ilçesi İlkadım'da, gerçek belediyeciliğin izlerini taşıyan çok kıymetli projeler hayata geçirdik. İlk olarak ilçemize 60 yeni hizmet aracı kazandırdık ve hemşehrilerimize daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya başladık. Huzur Konağı, Öğrenci Durağı, Aktif Yaşam Merkezi, Gezici Kütüphane ve Mobil Oyun Atölyesi, Ücretsiz Düğün Hizmeti, Hanımeli Konağı, Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi, Refakatçi ve Konukevi ve Hoş Geldin Bebek gibi insana dokunan, gönüllere dokunan projelerimizi İlkadım'a kazandırdık. Bunun yanı sıra, ilçemizdeki camilerimizin temizliğini yapıyor, spora ve sporcuya destek sağlıyor, parklarımızı yeniliyor, metruk binalarımızın yıkılmasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz Gazi Park'ta büyük bir dönüşüm sağladık. Gazi Caddesi'nde ışıklandırma ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Güvenli parklar projemizde 8 parkımızı güvenlik ekipmanlarıyla donattık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin yanı sıra, Prestijli Caddeler, Çocuk Köyü Projesi, İlkadım Bilim Merkezi, İlkadım Afet Eğitim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yeni Güvenli Parklar ve 30 Ağustos Parkı ve Spor Tesisi gibi hayata geçireceğimiz kıymetli projelerimiz var. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte İlkadım'da yaşam kalitesini daha da yükseltecek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren modern ve nitelikli hizmet alanlarını hayata geçirmiş olacağız.'