Yeni dizide İmirzalıoğlu, ailesiyle bağlarını yıllar önce koparmış ve kendi yolunu çizmiş başarılı bir doktor karakterine hayat verecek. Ancak geçmişin gölgeleri peşini bırakmayacak. Hikâye, hem mesleki hem de kişisel anlamda ciddi sınavlardan geçecek bu karakterin, geçmişiyle yüzleşme ve ailesiyle yeniden bağ kurma mücadelesini merkezine alıyor.

Dizinin yayınlanan ilk afişi ise izleyicide büyük merak uyandırdı. Afişte yer alan “Ben bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” sloganı, karakterin yaşadığı içsel çatışmaya ve vicdan muhasebesine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasından ayrılarak televizyon projelerine açık kapı bırakan İmirzalıoğlu’nun, uzun süredir yeni bir proje arayışında olduğu biliniyordu. Sonunda gönlüne göre bir senaryoda karar kıldığı öğrenilen oyuncu, güçlü oyunculuğu ve sahne karizmasıyla bu yapımda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun dönüşü, sadece hayranları değil, televizyon dünyası tarafından da heyecanla karşılandı. Yeni diziyle ilgili detaylar ve yayın tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.