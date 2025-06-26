Genel Kurulda Gerilim: Polis Müdahalesiyle Sonlandı

Kazancı Holding’in genel kurul toplantısında yaşanan tartışma, Mehmet Kazancı ile Şaban Cemil Kazancı arasında tansiyonu yükseltti. İddialara göre, toplantıda sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve binaya emniyet güçleri çağrıldı. Tartışmanın merkezinde ise iddia edilen usulsüz hisse devri yer alıyor.

"Sahte Hisselerle Yönetim Kurulunda Oturuyorlar"

Genel kurul sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mehmet Kazancı, kardeşi Şaban Cemil Kazancı'nın babalarının Alzheimer hastalığını fırsat bilerek izinsiz hisse devri yaptığını öne sürdü. “Şirketin büyük kısmı sahte devralınan hisselerle yönetiliyor” diyen Kazancı, kendisine sadece "laf olsun diye" ödeme teklif edildiğini, ancak hakkı olan hisselere el konulduğunu savundu.

“Mahkemeleri Satın Alırım” İddiası

Mehmet Kazancı, kardeşinin kendisine yönelik “Mahkemelere gitsen de kazanamazsın, hepsini satın alacağım” dediğini iddia etti. Bu açıklama, iş dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çağrı: “Bu Sadece Bir Şirket Meselesi Değil”

Yaşadığı süreci artık gizli tutmak istemediğini belirten Mehmet Kazancı, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi:

“Bu mücadeleyi yıllarca içimde verdim ama artık halkın bilmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleye el atarsa çok memnun olurum. Bu sadece bir şirket kavgası değil, büyük bir adaletsizliktir.”

Suç Duyurusu Hazırlığı

Mehmet Kazancı, yapılan hisse devir işlemlerini "büyük bir dolandırıcılık" olarak nitelendirdi ve bu süreçte imzası bulunan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Holdingdeki yasal haklarını sonuna kadar arayacağını belirten Kazancı, “Pes etmeyeceğim” dedi.

Holdingden Sessizlik

Kazancı Holding, yaşanan olaylarla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Şirketin yönetim kurulu ve hukuk ekibinin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu.

Kamuoyu ve iş dünyası, Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden biri olan Kazancı Holding'de yaşanan bu krizle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.