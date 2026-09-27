Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu
Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu
İçeriği Görüntüle

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 98-83 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-43

3. Periyot: 74-65