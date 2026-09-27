Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

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Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 98-83 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu

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