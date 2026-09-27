Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 98-83 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 28-16
Devre: 51-43
3. Periyot: 74-65