KRONE Türkiye, Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi

Net Global halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 09-10-11 Eylül 2026

Volkswagen Amarok’tan Eylül Ayında Çok Özel Kredili AlımAvantajları

Onur Yüksek Teknoloji ve MHR GYO’ya bedelsiz sermaye artırım onayı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çiçek siparişi verecekti, 33 bin 400 lirasından oldu!

Piyasalardaki kur tartışmasına Şimşek’ten sert yanıt: Hiçbir dayanağı yok

Köpek sahipleri dikkat! Kayıt yaptırmayana 10 bin, terk edene 108 bin TL ceza

45 saatlik çalışma düzeni değişiyor mu? Yeni modelde sektör detayı dikkat çekti

LG televizyonlarla ilgili çarpıcı iddia: Ekran kapalıyken bile mikrofon çalışıyor mu?

Genç oyuncular, 14 Eylül Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U17 Kız Millî Takımının 14 - 18 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetimindeki ay yıldızlıların kamp kadrosunda Kayseri Kadın FK'dan iki genç oyuncu yer aldı. Kayseri temsilcisinin kalecisi Kafiye Hazal Polat ile defans oyuncusu Ayşe Altun, U17 Kız Millî Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.

U17 Kız Millî Takımının İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı kadrosu açıklandı. Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç yetenekleri Kafiye Hazal Polat ve Ayşe Altun, ay yıldızlı formayı giymek üzere U17 Kız Millî Takımı'nın kamp kadrosuna davet edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.