U17 Kız Millî Takımının İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı kadrosu açıklandı. Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç yetenekleri Kafiye Hazal Polat ve Ayşe Altun, ay yıldızlı formayı giymek üzere U17 Kız Millî Takımı'nın kamp kadrosuna davet edildi.
U17 Kız Millî Takımının 14 - 18 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetimindeki ay yıldızlıların kamp kadrosunda Kayseri Kadın FK'dan iki genç oyuncu yer aldı. Kayseri temsilcisinin kalecisi Kafiye Hazal Polat ile defans oyuncusu Ayşe Altun, U17 Kız Millî Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.
Genç oyuncular, 14 Eylül Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.