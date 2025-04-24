77 bin 800 dekar alanda kayısı üretiminin yapıldığı Mut’ta, bu hafta sonu itibarıyla hasadın hız kazanması bekleniyor. Ürün arzının artmasıyla birlikte fiyatların 200-250 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu belirterek, “Bu sezon don olayları nedeniyle yaklaşık yüzde 20’lik bir rekolte kaybı yaşadık. Beklentimiz 250 bin tondu ancak bu şartlarda 200 bin ton civarında bir hasat gerçekleşeceğini öngörüyoruz,” dedi.

Coğrafi işaret tesciline sahip olan Mut kayısısı, hem erken hasat avantajı hem de lezzetiyle Türkiye pazarında önemli bir yer tutuyor. Üreticiler yüksek fiyatlardan memnuniyet duyarken, ilerleyen günlerde ürünün pazardaki hareketliliğinin artması bekleniyor.