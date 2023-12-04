Kurulduğu günden bu yana katılımcılarının hayatına her alanda dokunan, en yenilikçi ve uygun hizmetleri sunmak için çalıştıklarını söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılımcılarımızın teveccühü sayesinde 10 yılda sektörün en güvenilir ve tanınan markalarından biri olduk. BES’te toplamda 1,1 milyon sözleşmeye, sigorta tarafında 365 bin poliçeye ulaştık. 15 faizsiz fon alternatifimizle, 18,3 milyar TL’lik fon büyüklüğüyle 2023 yılı hedeflerimizi de başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Türkiye’de sigortacılık ve BES lisanslarını aynı anda alan ilk ve tek şirket olarak 2013 Aralık ayında sektöre yeni bir soluk katan Katılım Emeklilik, 10 yaşında. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde faizsiz ürünleriyle öncü faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 10 yılda biriktirdikleri deneyim ve güvenle geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Kasım ayı itibarıyla 1,1 milyon BES sözleşmesine ulaştıklarını vurgulayan Sincek, “Katılımcılarımızın teveccühü sayesinde 10 yılda sektörün en güvenilir ve tanınan markalarından biri olduk. BES’te toplamda 1,1 milyon sözleşmeye, sigorta tarafında 365 bin poliçeye ulaştık. 15 faizsiz fon alternatifimizle 18,3 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşarak 2023 yılı hedeflerimizi de şimdiden başarıyla gerçekleştirdik. 10 yılı geride bırakırken bundan sonraki döneme çok daha büyük hedeflerle, büyük bir özgüvenle yol alıyoruz” diye konuştu.

‘BES’te gençlerin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz’

“Tasarruflarını BES’te değerlendirmeyi tercih eden katılımcılarımız arasında özellikle gençlerimizin önde gelen tercihlerinden biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyen Ayhan Sincek, 2023 yılına girerken sektörde ortalama 39 yaş ile en genç müşteri profillerinden birine sahip olduklarını vurgulayarak şunları ifade etti: “Şirket olarak bizi motive eden, dinamizmimizi besleyen bu 10 yıllık başarımızı, gelecek yıllara da taşımak istiyoruz. Gençlerimizi hem ülkemizin hem de Türkiye ekonomisinin geleceği olarak görüyoruz. Bunun bir yansımasını da 18 yaş altı katılımcılar için sunduğumuz Erken BES tarafında gözlemliyoruz. 18 yaş altına yönelik uygulamaya giren BES kapsamındaki Erken BES’te 90 binden fazla gencin geleceğini Katılım Emeklilik olarak teminat altına alıyoruz. Katılımcılarımızın hayata adım attıkları ilk günden itibaren başlayıp hayatının her alanına dokunan, en yenilikçi ve uygun hizmetleri sunmak için çalışıyoruz ve bunun karşılığını görmek gerçekten memnuniyet verici.”

‘Sigortacılığın en hızlı büyüyen şirketiyiz’

Sincek, sigortacılıkta hem dijital kanalları devreye sokarak hem de sektörde bir ilk olan, katılımcılarının 7/24 ulaşabilecekleri Sağlık İletişim Merkezi’ni hayata geçirerek öncü uygulamalara imza attıklarını belirtti. Sincek, “Türkiye’de bankalarımızın şubeleri, brokerlerimiz ve acentelerimiz dahil 1000’den fazla noktada katılımcılarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretir durumdayız. 10 yıl içinde tüm Türkiye’de kesintisiz hizmet verir hale geldik. Özellikle sağlık sektöründeki yerimiz her geçen yıl daha da güçleniyor, yıllık bazda sektörün yaklaşık 3 katı kadar büyüdük. Geçtiğimiz ayın rakamlarına baktığımızda sağlık sektöründe yıllık bazda yüzde 156’lık bir büyüme gözlemlenirken, Katılım Emeklilik olarak yüzde 430’un üzerinde bir büyüme oranıyla rekor büyümeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Faizsiz sigortacılıktaki ilklerimizle ve sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetle bizi tercih eden katılımcılarımız sayesinde kısa sürede sağlık sigortalarında da en büyük 10 şirketi arasına girdik” ifadelerini kullandı.