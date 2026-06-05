İşte küresel finans mimarisinden Türkiye'nin katılım finans stratejisine kadar zirveden öne çıkan tarihi adımlar ve detaylar:

Kamu Katılım Devleri Tek Çatı Altında Toplanıyor

Sektörün pazar payını artırmak ve operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla dev bir konsolidasyon adımı atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sermayeli katılım bankaları olan Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını ilan etti.

Bu hamleyle birlikte, ölçek ekonomisinden yararlanılarak katılım finans sektörünün bankacılık sistemindeki ağırlığının çok daha hızlı artırılması hedefleniyor.

Emlak Katılım Halka Arz Yoluyla Millete Açılıyor

2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle küllerinden doğan ve kısa sürede sektörün en dinamik aktörlerinden biri haline gelen Emlak Katılım için halka arz süreci başlıyor.

Erdoğan, bu stratejik kararla ilgili olarak, "Emlak Katılım’ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkân sağlayacağız" diyerek yatırımcılara yeni bir kapı aralandığının sinyalini verdi.

"Küresel Borçluluk 350 Trilyon Dolara Ulaştı, Mevcut Sistem Sürdürülemez"

Konuşmasında küresel finans sistemine yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, dünya ekonomisinin borç ve faiz kıskacında olduğunu vurguladı. Küresel borçluluğun 350 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında sorunları halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. 'Dünya 5’ten büyüktür' tespitimiz yalnızca uluslararası siyaseti değil, ekonomik ilişkileri de kapsamaktadır."

Rakamlarla Katılım Finansın Gücü

Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacminin istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, güncel verileri de paylaştı:

Aktif Büyüklük: Katılım bankacılığı 4,7 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğüyle sektördeki payını %9,5’e çıkardı. ING’den KOBİ’lere masrafsız bankacılık desteği İçeriği Görüntüle

Sukuk İhraçları: Katılım sermaye piyasalarında sukuk ihraçları 614 milyar TL seviyesine ulaştı.

Borsa ve Fonlar: Katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü 2025 sonu itibarıyla 864 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) 2,3 trilyon TL’lik toplam fonun %40’ı katılım esaslı fonlarda değerleniyor.

Tasarruf Finansmanı: Sistemdeki aktif büyüklük 323 milyar TL’ye ulaşırken, katılan kişi sayısı 1,2 milyonu aştı.

Katılım Finansa 2047 Yılına Kadar Vergi Güvencesi

İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) küresel bir bağlantı noktası yapma kararlılığını yineleyen Erdoğan, sektöre sağlanan teşviklerin altını çizdi. Katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca finansal faaliyet harcı muafiyeti de 5 yıldan 20 yıla çıkarılarak sektöre uzun vadeli bir güven ortamı sağlandı.