Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer alır. Buna göre:
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
Kasten Öldürme
Kasten Yaralama ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama
İşkence
Cinsel Saldırı
Çocukların Cinsel İstismarı
Hırsızlık ve Yağma
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
Düşmanla İşbirliği Yapmak
Devlete Karşı Savaşa Tahrik Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı
Silah Kaçakçılığı Suçları
Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu
Kasten Orman Yakma Suçu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu
Kaçakçılık Suçlarının Tamamı Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu