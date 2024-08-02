Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer alır. Buna göre:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır"

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Kasten Öldürme

Kasten Yaralama ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama

İşkence

Cinsel Saldırı

Çocukların Cinsel İstismarı

Hırsızlık ve Yağma

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlete Karşı Savaşa Tahrik Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı

Silah Kaçakçılığı Suçları

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından  İşlenen Zimmet Suçu

Kasten Orman Yakma Suçu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu

Kaçakçılık Suçlarının Tamamı Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu