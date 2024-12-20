Araç Türlerine Göre Kayıtlar
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların türleri şu şekilde dağıldı:
- %44,9: Otomobil
- %38,9: Motosiklet
- %10,3: Kamyonet
- %3,1: Traktör
- %1,5: Kamyon
- %0,8: Minibüs
- %0,4: Otobüs
- %0,1: Özel amaçlı taşıtlar
Aylık ve Yıllık Değişimler
- Aylık değişim: Kasım ayında motosiklet kayıtları %31,1, otobüs %5,5 ve kamyon %1,1 oranında azalırken; özel amaçlı taşıtlarda %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7 ve minibüste %5,8 artış gözlemlendi.
- Yıllık değişim: Geçen yılın aynı ayına kıyasla minibüs %47,3, özel amaçlı taşıt %35,8 ve kamyonet %18,7 oranında artış gösterdi. Ancak otomobil %1,3, kamyon %17,1 ve traktör %17,5 oranında azaldı.
Toplam Taşıt Sayısı Artmaya Devam Ediyor
Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 67 bin 698’e ulaştı. Bu araçların:
- %51,9’u otomobil,
- %19,8’i motosiklet,
- %15,1’i kamyonet,
- %7,3’ü traktör,
- %3,2’si kamyon,
- %1,7’si minibüs,
- %0,7’si otobüs,
- %0,3’ü ise özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.
Ocak-Kasım Döneminde Öne Çıkan Veriler
2024’ün ilk 11 ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artışla 2 milyon 359 bin 823’e ulaştı. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %12,2 artarak 31 bin 250 oldu. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 328 bin 573 adet arttı.
Yakıt Türlerinde Eğilimler
Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin:
- %61,9’u benzin,
- %15,8’i hibrit,
- %11,7’si dizel,
- %9,5’i elektrikli,
- %1,1’i LPG yakıtlı oldu.
Kasım sonu itibarıyla trafikteki otomobillerin ise %34,3’ü dizel, %32’si LPG, %30,1’i benzin, %2,3’ü hibrit ve %1’i elektrikli araçlardan oluşuyor.
Devir İşlemleri Yoğunluğu
Kasım ayında toplam 917 bin 715 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların %68,7’si otomobil, %15,4’ü kamyonet ve %8,2’si motosikletlerden oluştu.