Araç Türlerine Göre Kayıtlar

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların türleri şu şekilde dağıldı:

%44,9 : Otomobil

: Otomobil %38,9 : Motosiklet

: Motosiklet %10,3 : Kamyonet

: Kamyonet %3,1 : Traktör

: Traktör %1,5 : Kamyon

: Kamyon %0,8 : Minibüs

: Minibüs %0,4 : Otobüs

: Otobüs %0,1: Özel amaçlı taşıtlar

Aylık ve Yıllık Değişimler

Aylık değişim : Kasım ayında motosiklet kayıtları %31,1, otobüs %5,5 ve kamyon %1,1 oranında azalırken; özel amaçlı taşıtlarda %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7 ve minibüste %5,8 artış gözlemlendi.

: Kasım ayında motosiklet kayıtları %31,1, otobüs %5,5 ve kamyon %1,1 oranında azalırken; özel amaçlı taşıtlarda %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7 ve minibüste %5,8 artış gözlemlendi. Yıllık değişim: Geçen yılın aynı ayına kıyasla minibüs %47,3, özel amaçlı taşıt %35,8 ve kamyonet %18,7 oranında artış gösterdi. Ancak otomobil %1,3, kamyon %17,1 ve traktör %17,5 oranında azaldı.

Toplam Taşıt Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 67 bin 698’e ulaştı. Bu araçların:

%51,9’u otomobil,

%19,8’i motosiklet,

%15,1’i kamyonet,

%7,3’ü traktör,

%3,2’si kamyon,

%1,7’si minibüs,

%0,7’si otobüs,

%0,3’ü ise özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

Ocak-Kasım Döneminde Öne Çıkan Veriler

2024’ün ilk 11 ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artışla 2 milyon 359 bin 823’e ulaştı. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %12,2 artarak 31 bin 250 oldu. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 328 bin 573 adet arttı.

Yakıt Türlerinde Eğilimler

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin:

%61,9’u benzin,

%15,8’i hibrit,

%11,7’si dizel,

%9,5’i elektrikli,

%1,1’i LPG yakıtlı oldu.

Kasım sonu itibarıyla trafikteki otomobillerin ise %34,3’ü dizel, %32’si LPG, %30,1’i benzin, %2,3’ü hibrit ve %1’i elektrikli araçlardan oluşuyor.

Devir İşlemleri Yoğunluğu

Kasım ayında toplam 917 bin 715 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların %68,7’si otomobil, %15,4’ü kamyonet ve %8,2’si motosikletlerden oluştu.

Kasım ayı verileri, trafiğe katılan araç sayısında mevsimsel ve ekonomik dalgalanmaların etkisini gözler önüne seriyor. Özellikle otomobil ve motosiklet satışlarında yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Yeni yılda ekonomideki gelişmelere bağlı olarak taşıt kayıtlarında farklı eğilimler görülebilir.