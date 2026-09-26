Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-81 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin , Musa Kazım Çetin , Uğur Akyıldız
Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 4, Horton 10, Abmas 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthoff, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 6, Hanlan 16
Başantrenör: Orhun Ene
Yukatel Denizli: Ivey 10, Dunn 6, Pecarski 13, Bailey 17, Erten Gazi 7, Meeks 15, Egemen Güven 9, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 4
Başantrenör:Zafer Aktaş
1. Periyot: 25-24 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 47-45 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 70-66 (Aliağa Petkimspor lehine)