Ağrı’nın ve Türkiye’nin ekonomik açıdan en stratejik hudut noktalarından biri olan Gürbulak Gümrük Kapısı, modern görünümü ve artan kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yenileme çalışmalarının ardından hem giriş-çıkış yapan araç sayısında hem de ticari hareketlilikte gözle görülür bir ivme yakalandı.

Bakan Ömer Bolat: "3 Milyar Liralık Yatırımla Kapıyı İki Kat Büyüttük"

Yenilenen yüzüyle resmi açılışı gerçekleştirilen Gürbulak Gümrük Kapısı'nın önemine değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sınır kapılarının ülkenin ekonomik sınırları olduğunu vurguladı. Yap-işlet-devret modeliyle modernleştirilen 19. sınır kapısının Gürbulak olduğunu belirten Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyar liranın üzerindeki bu dev yatırım ile Gürbulak Gümrük Kapısı’nı tam 2 kat büyüterek 320 dönüm alana çıkardık. Geçiş noktası sayısını 20’ye ulaştırdık; 20 tescil peronu ve modern yolcu salonları inşa ettik. Bu kapı, komşumuz İran ve diğer Asya ülkeleriyle olan dış ticaretimize çok büyük hizmetler verecek. Tarihi Orta Koridor'un geçiş noktası olan Gürbulak sayesinde ülkemiz, dünya pazarlarına ulaşma noktasında çok önemli bir avantaj yakalamış olacak."

Bakan Bolat ayrıca, Gürbulak'ın yıllık ortalama 200 bin ticari araç geçiş kapasitesine sahip olduğunu hatırlatarak, 2026'nın ilk 3 ayında 45 bin ticari aracın gümrükleme işleminin başarıyla ve hızla tamamlandığını müjdeledi.

İhracatta Milyon Dolarlık Dev Hacim

Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen modernizasyon hamlesi, resmi rakamlara da doğrudan yansıdı. Gürbulak üzerinden 656 milyon dolarlık ihracat ve 335 milyon dolarlık ithalat operasyonu başarıyla yönetilerek toplamda 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşıldı. Ticaretin kalbinin attığı sınır kapısında, devlet kasasına 2,9 milyar TL vergi tahsilatı sağlandı.

Türkiye genelindeki gümrük vergisi gelirlerinin devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, "Bölgede huzur ve barış iklimi tam anlamıyla oluştuğunda, İran'daki kalkınma hamlesiyle birlikte ticaret çok daha katlanacak. Bizim gümrüklerimiz bu büyük ticarete şimdiden hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs Verileri Yoğunluğu Kanıtladı

Kurban Bayramı vesilesiyle sınır kapısında görev yapan personeli ziyaret eden Ağrı Valisi Önder Bozkurt da beraberindeki askeri ve mülki erkanla birlikte gümrük sahasında incelemelerde bulundu. Türk ve İranlı vatandaşlarla bayramlaşan Vali Bozkurt, modernizasyon sonrası geçiş sürelerinin kısaldığını ve verimliliğin arttığını belirtti. Vali Bozkurt, Mayıs ayı verilerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla çok ciddi bir yoğunluk ve ticaret artışını ortaya koyduğunu vurguladı.

Yasa Dışı Ticarete Geçit Yok: 7/24 Sıkı Denetim

Stratejik öneme sahip sınır kapısında ticaretin hızlanması hedeflenirken, güvenlik ve kaçakçılıkla mücadele önlemleri de en üst düzeyde tutuluyor. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 3 vardiya halinde toplam 222 gümrük personeli ile emniyet ve jandarma ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre mesai harcıyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin haksız rekabeti ve yasa dışı ticareti önlemek için gece gündüz çalıştığını ifade eden Bakan Bolat, rekor yakalamalara imza atıldığını ve denetimlerin tavizsiz süreceğini belirtti. Vali Bozkurt ise sınırda sergilenen büyük özveri için tüm ekiplere teşekkür ederek, Gürbulak'ın hem uluslararası ticaretin güvenli limanı hem de bölge ekonomisinin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini söyledi.