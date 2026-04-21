Mart ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla toplam 2,6 trilyon TL tutarında 1,8 milyar adet işlem gerçekleştirildi. Özellikle temassız ve internetten ödemelerde dikkat çeken artış yaşandı.

Kart sayısı 458,8 milyona ulaştı

Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de:

Kredi kartı sayısı 146,2 milyon

Banka kartı sayısı 214,7 milyon

Ön ödemeli kart sayısı 97,9 milyon

oldu. Toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 4 artarak 458,8 milyon adede yükseldi. Kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 8 artış görülürken, ön ödemeli kartlarda yüzde 13 düşüş yaşandı.

Ödeme tutarında yüzde 49 artış

Kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 büyüyerek 2 trilyon 608,3 milyar TL oldu.

Kredi kartları: 2,2 trilyon TL (%50 artış)

(%50 artış) Banka kartları: 380,9 milyar TL (%60 artış)

(%60 artış) Ön ödemeli kartlar: 8,6 milyar TL (%-76 düşüş)

Banka kartlarındaki güçlü artış dikkat çekerken, ön ödemeli kartlardaki sert düşüşte kategori değişikliklerinin etkili olduğu belirtildi.

İşlem adedi 1,8 milyara yaklaştı

Toplam işlem adedi yıllık yüzde 10 artarak 1,75 milyar seviyesine çıktı.

Kredi kartı işlemleri: %12 artış

Banka kartı işlemleri: %26 artış

Ön ödemeli kart işlemleri: %73 düşüş

İnternetten ödemeler hız kesmiyor

E-ticaret tarafındaki büyüme Mart ayında da devam etti. İnternetten kartlı ödemeler:

Tutar bazında yüzde 53 artarak 791,4 milyar TL’ye ulaştı

ulaştı Toplam içindeki payı yüzde 31 oldu

İnternetten yapılan işlem adedi ise yüzde 11 artışla 257,2 milyon seviyesine yükseldi.

Temassız ödemelerde güçlü artış

Temassız ödeme alışkanlığı da yaygınlaşmaya devam etti:

Temassız işlem adedi: 1,15 milyar (%10 artış)

(%10 artış) Temassız ödeme tutarı: 849,8 milyar TL (%50 artış)

Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız gerçekleşti.

Dönüşümün etkisi sürüyor

BKM verilerine göre, ödeme alışkanlıklarında dijitalleşme ve temassız kullanımın etkisi giderek artarken, bazı ön ödemeli kartların banka kartı kategorisine geçirilmesi de veri dağılımını etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Genel tablo, Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin hızla büyümeye devam ettiğini ve özellikle dijital kanalların bu büyümede belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.