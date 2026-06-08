Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, esnaf ve sanatkarların işletme sermayelerini güçlendirmek, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve ekonomik hayattaki rollerini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda devasa bir finansman hacmine ulaştığı bildirildi. Kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle sağlanan bu destekler sayesinde, son 23 yıllık süreçte milyonlarca esnafa can suyu verildiği aktarıldı.

Açıklanan verilere göre, 2002 yılından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar olan dönemde toplam 4 milyon 681 bin 831 esnaf ve sanatkar hazine destekli kredi finansmanından yararlandı. Bu süreçte kullandırılan kredilerin toplam tutarı ise yaklaşık 802,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarların üretimin, ticaretin, istihdamın ve sosyal hayatın en temel unsurlarından biri olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, finansman imkanlarının geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Son yıllara ait kredi dağılım tablosuna bakıldığında ise esnafa yönelik desteklerin son dönemde ivme kazandığı dikkat çekiyor. Bakanlık verilerine göre, 2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımı kapsamında 164 milyar lira, 2024 yılında 232 bin 192 kredi kullanımıyla 114,8 milyar lira ve 2025 yılında ise 257 bin 709 esnafa toplam 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi imkanı tanındı. İçinde bulunulan 2026 yılının ilk beş aylık döneminde de desteklerin hız kesmeden devam ettiği ve bu süreçte 83 bin 420 kredi kullandırımı kapsamında esnafa 63,1 milyar liralık yeni finansman sağlandığı bildirildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda esnaf ve sanatkarların kredi maliyetlerini hafifletmeye ve yeni büyüme imkanlarını desteklemeye devam edeceklerini belirten Ticaret Bakanlığı, güçlü bir ticaret ekosistemi için esnafın her zaman yanında olacaklarının altını çizdi. Yapılan açıklamada, "Güçlü esnaf, güçlü ticaret; güçlü ticaret ise güçlü Türkiye demektir" ifadesiyle, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için esnafa yönelik teşvik ve desteklerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.