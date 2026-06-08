Aynı zamanda Orta Doğu'da, özellikle İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanması petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Körfez bölgesinde artan çatışma riskleriyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde bir değer kazancıyla 97 dolar seviyesini aştı. Bu iki yönlü gelişmenin etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, kritik eşik olan 4 bin 300 doların altına sarkarak 4 bin 293 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalardaki bu düşüş trendi, iç piyasadaki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle yurt içinde gram altın 6 bin 370 lira seviyesine kadar geri çekildi. Serbest piyasadaki güncel rakamlara bakıldığında çeyrek altın 10 bin 480 liradan, yarım altın 20 bin 990 liradan ve tam altın ise 41 bin 760 lira seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, hem jeopolitik risklerin petrol üzerindeki seyrinin hem de Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin önümüzdeki günlerde de altın fiyatlarındaki oynaklığı sürdürebileceğini belirtiyor.