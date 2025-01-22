Birinci belgede, Bolu Belediyesi’nin otelin yangın çıkmadan önceki restorana yönelik olumsuz bir rapor verdiği görülüyor. Bu raporda, otel yönetiminin 8 ayrı eksik tespit edildiği belirtiliyor. Belediye, gerekli izinleri vermemiş ve otel yönetimi de başvuruyu iptal etmek için dilekçe sunmuştu. Diğer yandan, Ersoy’un açıklamalarına paralel olarak yayımlanan ikinci belgede, belediyenin başka bir restoran/kafeye yönelik olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Ancak, bu belgede söz konusu olan işletmenin, yangının meydana geldiği restoranla hiçbir ilgisi olmadığı belirtiliyor.

Bolu Belediyesi’nin Denetim Raporu: 8 Uygunsuzluk Tespit Edildi

Bolu Belediyesi tarafından 16 Aralık 2024 tarihinde hazırlanan denetim raporunda, oteldeki bazı yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı. Rapor, acil çıkış kapıları, yangın kapıları, alarm sistemleri ve yangın söndürme cihazlarının eksik olduğunu gösteriyor. Belediyeye başvuran otel yönetimi, raporun ardından eksiklikleri gidermek için yeni bir başvuru yaptı.

"Kartalkaya yetki alanım değil" diyen Bolu Belediyesi yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" vermiş. Üstelik yangından 19 gün önce... Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili ihmaller peş peşe ortaya çıkıyor. Yangından saatler sonra ortaya çıkıp "Kartalkaya yetki alanım değil" diyen Bolu Belediyesi'nin otel restoranına yangından 19 gün önce "yangın yeterlilik belgesi" verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan’ın dayı oğlu Sedat Gülener’e ait.

Yangın Güvenliği Konusunda Uyumsuzluklar ve İptal Edilen Başvuru

Grand Kartal Otel, yangın güvenliği denetiminden geçmek için Bolu Belediyesi’ne başvurmuş ancak raporda tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle gerekli onayı alamamıştı. Bu eksikliklerin arasında, yangın alarmının çalışmaması, tahliye çıkışlarının yetersiz olması ve yangın güvenliği talimatlarının eksikliği gibi unsurlar yer aldı. Belediye, 16 Aralık’ta yapılan denetimde 8 farklı yetersizlik tespit etmiş, ancak otel yönetimi, bu denetimin iptal edilmesini talep etmiş ve başvurusu 25 Aralık’ta iptal edilmiştir.

Yeni Belgeler ve Belediye Açıklamaları

Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamalarda, yangın güvenliği raporunun yalnızca otelin başka bir bölümüne ait olduğu ifade ediliyor. Belediye yetkilileri, 70 m²’lik başka bir işletme için verilen olumlu raporun, yangının çıktığı restoranla ilgili olmadığını belirttiler.

Ayrıca, belediyenin 12 Aralık’ta verdiği izinle açılmak istenen yeni işletme, yangın güvenliği açısından gerekli önlemleri aldığı belirtilen bir başka belgeyle desteklendi. Ancak bu belge, yangının çıkış noktasında yer alan restorana ilişkin değil.