Kentte aralıklarla devam eden sağanak yağış, Kars Çayı’nda su seviyesinin gözle görülür şekilde artmasına neden oldu. Debinin yükselmesiyle birlikte çayın yatağı genişlerken, özellikle düşük kotta bulunan bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Dere kenarında bulunan ağaçların büyük bölümü suya gömülürken, bazı alanlarda yalnızca ağaçların üst kısımları görünür halde kaldı. Kars Çayı’nın debisinin arttığını ifade eden vatandaşlar, "Kars Çayı taştı, dere yatağında bulunan ağaçlar sular altında kaldı" dediler.



Çevredeki bazı meralar da taşkından etkilendi. Kentte yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Kars Çayı’nın debisinin daha da yükselmesi bekleniyor. Öte yandan meteoroloji bölgede yağışların bir süre daha etkili olabileceğini bildirirken, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.