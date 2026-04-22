Prim üretimi büyürken suistimal dosyaları da arttı

Türkiye sigorta sektöründe 2025 yılı sonunda prim üretiminin 1,22 trilyon TL seviyesine ulaştığı, 2026’nın ilk çeyreğinde ise 396,4 milyar TL olarak gerçekleştiği bildirildi. Ancak bu büyümeye rağmen, sahtecilik ve suistimal vakalarının da aynı hızla yükseldiği dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Birliği ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre 2025 yılında onaylanan suistimal bildirimlerinin toplam tutarı 910 milyon TL’yi aştı. Bildirim sayısı ise bir önceki yıla göre %13,2 artarak 5 bin 423’e yükseldi.

En çok oto sigortalarında görülüyor

Verilere göre suistimal vakalarının %94’ü oto sigortaları branşında gerçekleşti. Aynı dönemde mağdur başına ortalama tazminat tutarının %44 artarak 55,7 bin TL’ye çıkması, sektör üzerindeki mali baskıyı daha da artırdı.

SİSEB verileri ise en yaygın yöntemlerin:

%28,3 sürücü değişikliği ve firar

%23,5 kasten zarar verme

%22,3 hasar sonrası sigortalama

olduğunu ortaya koydu.

“Dijital dolandırıcılık yeni risk alanı”

TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, özellikle dijitalleşmeyle birlikte yeni bir dolandırıcılık türünün öne çıktığını vurguladı. Alkış, çalıntı kredi kartlarıyla poliçe düzenlenmesi ve ödemelerin şahsi IBAN hesaplarına yönlendirilmesi gibi yöntemlerin arttığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

“Vatandaş poliçeyi sistemde gördüğünde güvende olduğunu düşünüyor. Ancak ödeme yanlış kanala yapılmışsa poliçe iptal olabiliyor ve kişi hem parasını hem de sigorta güvencesini kaybedebiliyor.”

Vatandaşa kritik uyarı: “IBAN’a değil, resmî kanala ödeme yapın”

Alkış, sigorta ödemelerinin mutlaka şirketlerin resmi tahsilat kanalları veya yetkili acenteler üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Şahsi IBAN hesaplarına yapılan transferlerin büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Ayrıca, yalnızca sistemde poliçenin görünmesinin yeterli olmadığını belirterek “Tahsilatın gerçekten gerçekleştiği mutlaka teyit edilmeli” dedi.

“Sigorta fiyat değil, risk yönetimidir”

Yetkili acentelerle çalışmanın önemine de değinen Alkış, vatandaşların yalnızca fiyat odaklı değil, teminat kapsamını da dikkate alarak seçim yapması gerektiğini ifade etti:

“Sigorta bir fiyat ürünü değil, risk yönetimidir. Doğru acente, ihtiyaç anında süreci yöneten en önemli güvencedir.”

Soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun son dönemde yürüttüğü operasyonlara da değinen Alkış, 7 Nisan 2026’da gerçekleştirilen ve 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonun sektörün denetim gücünü ortaya koyduğunu söyledi.