Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda bu sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya’ya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 5 lira arasında değişiyor.



Kan portakal yurt dışına gidiyor

Ayrıca kentte halk arasında kan portakal olarak bilinen ‘Smith red blood’ın hasadı sürüyor. Kent genelinde bin 500 dönüm alanda ekilen portakalın şu anda bahçede kilogramı 8 ile 12 lira arasında satılıyor. Dönüm başına 5 ton verim alınan ancak yurt içinde pek rağbet görmeyen portakal, dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.



“Kış sert geçince daha da kızarıyor”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu portakal Adana’da ekilen portakalın yüzde 1 buçuğu kadar ekildi. Buda ortalama bin 500 dönüm yapıyor. Bu cins portakalın yanında bir de ‘cara cara’ cinsi var. Onun da içi kırmızı ancak dışı normal portakal gibi. Fakat ‘Smith red blood’ın hem içi hem de dışı kırmızı. Bu portakal ocak ayının 20’sinden sonra hasat yapılır ve şubatın ortasına kadar devam eder. Kışın hava sert geçtiğinde bu portakalın rengi daha kırmızı oluyor. Hava bu sene sert geçmediği için rengi çok kırmızı olmadı” ifadelerini kullandı.



“Fiyatın düşük olması ürünün bol olmasından kaynaklanıyor”

Geçen sene ‘Smith red blood’ın kilogramının 18-20 lira arasında değiştiğini aktaran Doğan, “Genelde bu portakal piyasada çok az tüketiliyor çok ekilmediği için. Yurt dışından bu cinse talep var. Bu portakalın kilosu geçen yıl 18-20 lira arasındaydı ancak bu yıl narenciyede hasat bolluğu yaşandığı için şu an tarlada fiyatı 8-12 TL arasında satılıyor. Yurt içinde bu portakalı çok bilen yok, bazı süper marketlerde satılıyor. Genelde diğer ürünleri gönderdiğimiz bütün ülkeler tarafından rağbet görüyor. Fiyatın düşük olması ürünün bol olmasından kaynaklanıyor” dedi.



“Tüketim alışkanlığı artmalı”

Gelecek senelerde ‘Smith red blood’ın ekim alanının artacağını söyleyen Doğan, “Artık yüzde 6 meyil olmadan narenciye bahçesi yapılamayacak. Bu da artık Adana’da portakal ekimi olmayacak demek. Eğer eski bahçeler sökülüp yerine yeni cinsler ekildiğinde bu cins meyvenin ekileceğini düşünüyoruz. Bu ürün aslında çok güzel ve kaliteli. Fuarlarda biz bu ürünün tanıtımını yapıyoruz. Eğer halkımızda bu ürünün tüketim alışkanlığı oluşursa ekim alanı artacaktır” diye konuştu.