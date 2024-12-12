İlanlardan Bazıları Şöyle:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık

TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık

Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık

Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık

Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık

Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık

Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık

Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık

Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık

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