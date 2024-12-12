İlanlardan Bazıları Şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Afrika krizi çözüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Afrika krizi çözüldü
  • Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık
  • Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık
  • TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık
  • Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık
  • Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık
  • Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık
  • Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık
  • Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık
  • Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık
  • Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık
  • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık
  • Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık
  • Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık
  • Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık

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