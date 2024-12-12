İlanlardan Bazıları Şöyle:
- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık
- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık
- Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık
- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık
- TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık
- Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık
- Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık
- Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık
- Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık
- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık
- Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık
- Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık
- Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık
- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık
- Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık
- Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık
- Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık
- Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık
Bu ilanlar dışında da Kamu İlanları sitesinde yeni duyurular yayımlanmaya devam ediyor. Başvuruların tarihlerini kaçırmamak için ilanlar düzenli olarak kontrol edilmeli.