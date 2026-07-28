Bir dönem yalnızca taşınma süreçlerinde ihtiyaç duyulan depolar, bugün farklı kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Mevsimlik kıyafetlerden spor ekipmanlarına, hobi malzemelerinden ev eşyalarına kadar birçok ürün için kiralık depolar çözüm sunuyor.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de kişisel depolama hizmetlerine yönelik talep son dönemde önemli ölçüde arttı. Küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir pazara dönüşen eşya depolama sektörü, Türkiye’de de yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.

Küçülen evler depolama ihtiyacını artırdı

Kentlerde konutların metrekarelerinin küçülmesi, depolama ihtiyacının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Balkonların ve ek kullanım alanlarının azalmasıyla birlikte birçok kişi evinde yer kaplayan ancak tamamen vazgeçemediği eşyaları güvenli alanlarda saklamayı tercih ediyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları da sektöre hareketlilik kazandıran unsurlar arasında yer alıyor. Evlerini geçici süreyle boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar, eşyalarını güvenli depolarda muhafaza ederek süreçlerini daha kolay yönetebiliyor.

Yurt dışında eğitim veya iş nedeniyle başka ülkelere taşınan kişiler de eşyalarını uzun süreli olarak depolama yoluna gidiyor. Ayrıca mevsimlik ürünler, kayak ve kamp ekipmanları gibi yılın belirli dönemlerinde kullanılan eşyalar için de depolama hizmetleri tercih ediliyor.

Şirketler de depolara yöneliyor

Kiralık depolara olan talep yalnızca bireysel kullanımla sınırlı kalmıyor. Ofis alanlarını küçülten şirketler, arşivlerini saklamak isteyen işletmeler ve stok alanına ihtiyaç duyan küçük ölçekli firmalar da bu hizmetlerden yararlanıyor.

Özellikle yüksek kira maliyetleri nedeniyle büyük depo veya yeni ofis kiralamak istemeyen işletmeler, ihtiyaçları kadar alan kullanarak maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Fiyatlar alan büyüklüğüne göre değişiyor

Depolama hizmetlerinde fiyatlar kullanılan alanın büyüklüğüne, lokasyona ve hizmet kapsamına göre farklılık gösteriyor.

Türkiye’de küçük hacimli depolar için aylık ücretler yaklaşık 2 bin 500 TL seviyelerinden başlarken, daha geniş alanlara sahip depolarda fiyatlar 40 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yaklaşık 2+1 bir evin eşyasını alabilecek büyüklükteki depoların aylık fiyatları 10 bin TL civarında olurken, daha büyük konutların eşyaları için gerekli alanlarda ücretler 15 bin TL ve üzerine çıkabiliyor.

Sektörde güvenlik uyarısı

Depolama sektörünün büyümesiyle birlikte hizmet kalitesi ve güven konusu da daha fazla önem kazanıyor. Uzmanlar, tüketicilerin depo kiralamadan önce firmanın kurumsal yapısını, sözleşme şartlarını, güvenlik önlemlerini ve depolama koşullarını mutlaka incelemesi gerektiğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, kayıt dışı veya yeterli altyapıya sahip olmayan işletmelerin tüketiciler açısından mağduriyet oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Değişen yaşam alışkanlıkları ve artan şehirleşmeyle birlikte Türkiye’de depolama hizmetlerinin önümüzdeki dönemde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.