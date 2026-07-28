İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasını taşıyan yazıda, okullarda öğrencilerin inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirebilmeleri için gerekli alanların oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Valiliğin yazısında, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje aşamasında mescit alanlarına yer verilmesi, mevcut eğitim kurumlarında ise uygun alanların dönüştürülerek cuma namazı gibi toplu ibadetler için kullanılabilecek alanların oluşturulması istendi.

Amaç: Okul dışına çıkışları azaltmak

Yazıda düzenlemenin gerekçesi olarak, öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmesi, ibadet amacıyla okul dışına çıkışların azaltılması ve eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi gösterildi.

Valilik tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir.”

Yazıda ayrıca, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesiyle birlikte, inanç ve ibadetlerin uygun ortamlarda yerine getirilebilmesine imkân sağlayacak alanların oluşturulmasının önemli bir gereksinim haline geldiği vurgulandı.

Yeni okul projelerinde mescit şartı

Düzenleme kapsamında yeni eğitim kurumlarının projelerinde, cuma namazı kılınmasına imkân sağlayacak yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarının planlanması talep edildi. Mevcut okullarda ise bina şartları ve imkanlar doğrultusunda uygun bölümlerin mescit olarak düzenlenmesi istendi.

İstanbul Valiliği'nin yazısı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümlerine dayandırıldı. Yazı, uygulanması için İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletildi.