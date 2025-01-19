İhaleler Elektronik Ortamda Yapılacak

Satışlar, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Katılım için, gerçek ve tüzel kişilerin siteye üye olmaları, nakit teminat yatırmaları ve ardından açık artırmalara katılmaları gerekiyor. İhaleyi kazanan kişi, satın aldığı aracı ilgili kamu kurumundan teslim alıp kendi adına tescil ettirecek.

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İlk Etapta 11 Araç Satışa Sunuldu

İlk etapta 11 araç için teklif süresi 20 Ocak Pazartesi olarak belirlendi. İlerleyen haftalarda ise her hafta 80 ila 100 aracın satışa sunulması planlanıyor.

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ÖİB, bu satışların kamu bütçesine katkı sağlamayı, envanteri düzenlemeyi ve kamuda tasarrufu artırmayı hedefliyor.

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