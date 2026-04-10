Bakanlık tarafından yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yapılan güncellemeyle birlikte, kadın kooperatiflerinde istihdam edilecek nitelikli personel için verilen destek yeniden düzenlendi. Buna göre, bir personel için yıllık destek tutarı 420 bin TL’ye çıkarılırken, iki personel istihdam edilmesi durumunda bu rakam 840 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.

Açıklamada, söz konusu destek artışının kooperatiflerin üretim kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir istihdamı teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı. Ayrıca makine ve ekipman alımlarına sağlanan desteklerle birlikte, kooperatiflerin daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin güçlenmesinin yerel kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, yapılan düzenlemenin ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını belirtti.