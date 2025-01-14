"Mağduriyetle Ön Plana Çıkmak Sağlıklı Değil"

Bakan Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilikle ilgili soruları yanıtladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emeklilik hakkına kavuşan milyonlarca vatandaşın ardından, 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların kademeli emeklilik beklentilerinin gündemde tutulmasına değinen Işıkhan, şunları söyledi:

“Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.”

"SGK Sistemi Dünyada Gıpta ile Takip Ediliyor"

Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin dünya genelinde örnek gösterildiğini ifade eden Işıkhan, vatandaşların bu güçlü sisteme güven duyması gerektiğini belirtti:

“SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz ama yurtdışından gelen vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor, görmelisiniz.”

Kademeli Emeklilik Beklentisi Hayal Oldu

Kademeli emeklilik beklentisi içerisinde olan çalışanlar, özellikle bir gün, hafta ya da yıl farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar için bu açıklama büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bakanlığın önceliğinin, mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve emeklilere düzenli maaş ödemek olduğunu vurgulayan Işıkhan, yeni bir emeklilik modeli üzerinde çalışılmadığını net bir şekilde ifade etti.

EYT’den Sonra Beklentiler Yükselmişti

EYT düzenlemesiyle milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşmuş ve düzenleme, büyük bir kesim tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak, bu düzenlemeden yararlanamayan ve kademeli emeklilik beklentisi içerisine girenler, Bakan Işıkhan’ın açıklamalarıyla bu umutlarını ertelemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Sosyal Güvenlik Sisteminin Öncelikleri

Bakanlığın, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir kılmak ve mevcut hak sahiplerine en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi ise şimdilik rafa kalkmış durumda.

Milyonlarca çalışanın hayallerini suya düşüren bu açıklamanın ardından gözler, ilerleyen dönemde Bakanlık tarafından yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi.