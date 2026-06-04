Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile Türk futbolu arasındaki sular durulmuyor. Süper Lig’de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarıyla sık sık karşı karşıya gelen tecrübeli çalıştırıcı, aldığı cezalar nedeniyle hukuki bir savaş başlattı. Mourinho, iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından rotayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çevirdi.

Krizin Fitili Trabzonspor Maçıyla Ateşlenmişti

Her şey, Kasım 2024’te oynanan olaylı Trabzonspor maçıyla başladı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından soyunma odasına giriş yasağı ve yüz binlerce liralık para cezasına çarptırılan Mourinho, bu karara sert tepki göstermişti. TFF Tahkim Kurulu’nun cezaları onamasının ardından Portekizli hoca, hakkını uluslararası arenada aramaya karar verdi.

Mourinho’nun Temel İddiaları: Futbol Kurullarının Bağımsızlığı: Türkiye’deki spor yargısı kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığını savunuyor.

İfade Özgürlüğü İhlali: Maç sonu eleştirileri nedeniyle aldığı ağır cezaların ifade özgürlüğünü kısıtladığını öne sürüyor.

Adil Yargılanma Hakkı: Gerekçeli kararın kendisine resmi olarak tebliğ edilmediğini, bu durumun adil yargılanma hakkını elinden aldığını iddia ediyor.

AİHM Başvuruyu Kabul Etti: Türkiye’nin 6 Ayı Var

Mourinho’nun avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, dosyayı kabul edilebilir bularak resmi süreci başlattı. Mahkeme, iddialar üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nden resmi savunma talep etti.

Hukuki prosedür gereği, Türkiye’nin söz konusu iddialara karşı görüşünü ve savunmasını AİHM’e iletmek için en fazla altı ay süresi bulunuyor. Spor hukuku ve insan hakları ekseninde büyük ses getiren bu davanın, Türk futbolundaki disiplin ve tahkim kurullarının yapısına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.