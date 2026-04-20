Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin özellikle Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido bölgelerinde şiddetli şekilde hissedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından Iwate ve Hokkaido kıyılarının bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımlandı.

Yetkililer, kıyı şeridinde 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami dalgalarının oluşabileceği ihtimaline dikkat çekerek, vatandaşların sahil bölgelerinden ve nehir ağızlarından uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgede gelişmelerin takip edildiği ve olası yeni dalgalara karşı alarm durumunun sürdüğü bildirildi.