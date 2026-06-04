Bölgedeki askeri gerilimin gölgesinde konuşan Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen nükleer müzakerelerin oldukça olumlu ilerlediğini ve çok yakın bir tarihte kapsamlı bir belgenin imzalanabileceğini duyurdu. Görüşmelerin gidişatından son derece ümitli olduğunu belirten ABD Başkanı, somut bir mutabakatın bu hafta sonu bile netleşebileceğini ifade etti.

Müzakere masasında uzlaşılan şartlara dair detaylar paylaşan Trump, İran’ın nihai anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeyi kabul edeceğini vurguladı. İlk etapta sadece nükleer silah geliştirilmemesi yönünde olan taslağa, kendi diplomatik hamleleriyle "satın almama" şartını da eklettiklerini belirten Trump, iki haftalık yoğun bir müzakere trafiğinin ardından bu maddeyi de kabul ettirdiklerini aktardı. Trump ayrıca, İran'ın bir dağın altında gömülü bulunan nükleer materyallerinin çıkarılması ve tamamen imha edilmesi noktasında da gelecekte ortak bir operasyon yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Bölgesel güvenliği doğrudan etkileyen diğer bir gelişme ise Hizbullah ve İsrail arasındaki temaslar oldu. Trump, diplomasi tarihinde bir ilke imza atarak dün ilk kez Hizbullah yetkilileriyle doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yapılan temaslar sonucunda tarafların karşılıklı olarak ateş açmamayı kabul ettiğini belirten Trump, Lübnan cephesindeki bu hareketliliği İran nükleer sürecinden ayrı tutmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu süreçte İsrail'in ABD için harika bir ortak olduğunu ve küresel bir tehdit unsuru oluşturan İran’ı durdurma noktasında Washington'ın askeri ve diplomatik gücüne ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

Kritik ticaret güzergahlarının geleceğine de değinen ABD Başkanı, anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden küresel trafiğe açılacağını duyurdu. Bölgeye mayın tarama gemilerini çoktan sevk ettiklerini ve denizdeki mayınların büyük bir kısmını başarıyla temizlediklerini belirten Trump, kalan az sayıdaki riskli bölgenin de temizlenmesiyle birlikte güney rotası üzerinden ticaret akışının hızla normale döneceğini vurguladı.