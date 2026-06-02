Ukrayna ordusunun sivilleri hedef alan adımlar attığını öne süren Peskov, yaşanan son gelişmelerle birlikte savaşın artık tamamen farklı bir paradigmaya evrildiğini dile getirdi. Rusya'nın askeri hedefleri vurmaya devam ettiğini savunan Sözcü, Kiev yönetiminin sivillere yönelik eylemlerinin sahadaki durumu değiştirdiğini iddia etti.

Savaşın ne zaman ve hangi şartlarda son bulabileceğine dair net bir çerçeve çizen Peskov, sürecin Kiev'in atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin orduya Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden çekilme talimatı vermesi durumunda askeri hareketliliğin gün sonuna kadar bitebileceğini ifade eden Peskov, Moskova'nın barış görüşmelerine açık kapı bırakmayı sürdürdüğünü ve bu süreçte ABD ile temasların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İki ülke arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerde Luhansk'ta bir öğrenci yurduna düzenlenen ve can kayıplarına yol açan insansız hava aracı saldırısıyla yeni bir boyuta taşınmıştı. Rusya bu olayı bir terör eylemi olarak nitelendirip misilleme saldırılarını artırdığını duyururken, Ukrayna tarafı sivilleri değil bölgedeki askeri komuta merkezini hedef aldığını savunmuştu. Moskova yönetimi, kalıcı bir çözüm için 2022 yılında ilhak ettiğini açıkladığı dört bölgeden Ukrayna güçlerinin tamamen çekilmesini şart koşarken, Kiev bu talebi toprak gaspı olarak değerlendirerek reddetmeye devam ediyor.