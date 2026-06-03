ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına verdiği özel röportajda dış politika, askeri operasyonlar ve küresel ekonomi hakkında ezber bozan mesajlar verdi. Venezuela’daki operasyonun ardından İran konusunda da büyük bir başarı elde ettiklerini savunan Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen nükleer müzakerelerden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan gerilimli telefon konuşmasına kadar birçok gizli kalmış detayı ilk kez paylaştı.

"İran ile Bir Anlaşma Üzerinde Çalışıyoruz"

İran’ın askeri gücünü esasen yendiklerini iddia eden Trump, Washington ile Tahran arasında perde arkasında bir diplomasi trafiği yürütüldüğünün sinyalini verdi. Süreci değerlendiren ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ne olacağını göreceiz. Bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Olursa iyi, olmazsa da sorun değil. Diğer yoldan yaparız. Ancak artık sahada askerlere ihtiyacımız yok."

İran'ın nükleer silah edinmeme konusunda geri adım attığını vurgulayan Trump, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarını zaten kabul ettiler. Fikirlerini değiştirebilirler ancak kabul etmeleri gereken en önemli şeylerden biri buydu ve bunu kabul ettiler. Bu çok büyük bir olaydı" dedi.

Mücteba Hamaney İle Yüz Yüze Görüşme Sinyali

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile yürütülen müzakerelerde doğrudan onay merci olduğunu belirten Trump, süreci şu sözlerle özetledi:

"Onun görüşmelere onay verdiğini söylüyorlar. Bu çok uzun zamandır böyle. Babası ve sonra kendisi... Sanırım görevin babadan oğula geçmesi durumu. Ama oldukça iyi anlaşıyor gibiyiz."

Trump, "İran dini lideri ile yüz yüze görüşmek ister misiniz?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Onunla görüşmek isterim. Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim. Bu, her şeyin nasıl sonuçlanacağına bağlı."

Netanyahu İtirafı: "Evet, O Sözleri Söyledim!"

Röportajın en çarpıcı bölümlerinden biri ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili iddialara verilen yanıt oldu. Trump, Netanyahu’ya telefonda kızdığı ve "Sen çıldırdın mı? Senin hapse girmeni ben engelledim" şeklinde ağır ifadeler kullandığı yönündeki kulis bilgilerini doğruladı.

Trump, bu sert diyalogla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Konuştum. Kızgındım demek istemiyorum ama Lübnan ile sürekli çatışma halinde olmasından dolayı biraz rahatsız olmuştum. 'Bir noktada Bibi, bunu durdurmalıyız' dedim. Ama ilişkimiz çok iyi, birlikte iyi işler yaptık."

"Ben Olmasaydım Şu Anda İsrail Olmazdı"

Netanyahu’nun kendisini İran ile bir savaşa çekmeye çalıştığı iddialarını reddeden Trump, bölgedeki askeri hamleleri kendisinin başlattığını söyledi. Trump, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik. Eğer buna izin verseydik, İsrail diye bir şey kalmazdı. Net söylüyorum; eğer ben başkan olmasaydım, şu anda İsrail olmazdı" diyerek ABD'nin koruyucu rolünü sert bir dille hatırlattı.

"Petrol 300 Dolar Olacak Diyenler Yanıldı"

Küresel ekonomi ve ABD'deki enflasyon oranlarına da değinen Trump, enerji fiyatlarının düşüşe geçeceğini müjdeledi. Petrol fiyatları üzerinden eleştirmenlere yüklenen ABD Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı: