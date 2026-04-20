11 ülkeden 35 katılımcının yer aldığı etkinlikte, ikinci el otobüs pazarının mevcut durumu, gelecekteki dönüşümü ve büyüme alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıdan elde edilen çıktılar, BusStore’un hem lokal hem de global stratejik gelişimine katkı sağladı.

Mercedes-Benz Türk, ikinci el otobüs faaliyetlerini yürüttüğü BusStore markası Avrupa ağının yıllık buluşmasına İstanbul’da ev sahipliği yaptı. BusStore Yıllık Toplantısı kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen ekipler, Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük ve Pazarlama Merkezi’nde bir araya gelerek ikinci el otobüs pazarının mevcut durumunu, gelecekteki dönüşümü ve büyüme alanlarını değerlendirdi. Her yıl farklı bir BusStore lokasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa ağının tamamını kapsayan bu yıllık toplantı, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. Avrupa genelindeki BusStore operasyonlarının koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bu buluşmadan elde edilen çıktılar farklı ülkelerdeki ekipler arasında bilgi paylaşımını artırırken, BusStore’un hem lokal hem de global stratejik gelişimine katkı sağladı.

“BusStore Avrupa ağını ilk kez Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk”

Mercedes- Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel BusStore Avrupa Yıllık Toplantısı’nın Türkiye’de gerçekleştirilmesinin şirket açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek konuyla ilgili şunları söyledi: “BusStore Avrupa Yıllık Toplantısı’nı bu yıl Türkiye’de, Mercedes-Benz Türk ev sahipliğinde gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduk. 11 ülkeden 35 katılımcının yer aldığı bu önemli buluşma, ikinci el otobüs faaliyetlerimizi tek çatı altında yürüttüğümüz BusStore ağının güçlü iş birliği kültürünü ve uluslararası yapısını bir kez daha ortaya koydu. Bu toplantı ile Avrupa’nın farklı pazarlarından gelen ekiplerle bir araya gelerek mevcut durumu, gelecek stratejilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. İkinci el araçlarda Türkiye genelinde güvenilir çözüm ortağı olmaya ve müşterilerimizin operasyonel verimliliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”