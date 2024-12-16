Toplantı sırasında, basın mensuplarının toplantıyı görüntülemek istemesi üzerine, Dervişoğlu'nun korumaları tarafından sert müdahale gerçekleştirildi. Bu müdahale, basın mensuplarını salondan çıkarmaya kadar varırken, yaşanan arbede sonrası gazeteciler, hakaret ve fiziksel müdahale iddialarında bulundu.

Olayın hemen ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel basına yönelik bu davranışı kınadı ve basın özgürlüğüne yapılan saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Başkan Aşgın, "Basın mensuplarımızın hakaret ve darp edilmesi kabul edilemez. Her platformda dile getirdiğimiz basın özgürlüğüne karşı yapılan bu davranışları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti de yaptığı açıklamada, gazetecilerin davetli oldukları bir etkinlikte bu tür bir muameleye tabi tutulmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş da, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına uyguladığı sert müdahaleyi şiddetle kınadığını belirterek, basının özgürlüklerini savunmanın her zaman önem taşıdığını ifade etti.

Bu tür olaylar, basın özgürlüğünün her geçen gün daha fazla tehdit altına girdiğini gözler önüne seriyor. Basın mensuplarının işlerini yapmak için bulundukları ortamda tehdit ve şiddete maruz kalmaları, demokrasinin temeli olan denetim mekanizmalarına ciddi zararlar verebilir. Bu tip müdahalelerin, halkın doğru bilgiye erişimini engellediği unutulmamalıdır.