CROSSWAY Türkiye Pazarında İddialı

Antalya’daki etkinlikte konuşan IVECO BUS Türkiye ve Asya Ticari ve Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs, IVECO'nun pazar stratejisinin odak noktasının Toplam Sahip Olma Maliyeti olduğunu belirterek, CROSSWAY modelinin bu anlayışla tasarlandığını vurguladı. Avrupa'da yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan IVECO BUS, CROSSWAY serisinin Türkiye'deki ilk satışlarının ardından büyük bir hızla tercih edilmeye başlandı. Bugüne kadar Balıkesir, Kocaeli, Muğla ve Manisa Belediyeleri, havaalanı transferleri ve kültürel geziler gibi alanlarda CROSSWAY’ı kullanmaya başladılar.

Müşteri İhtiyaçlarına Uygun Özelleştirme İmkanı

Ahmet Örs, CROSSWAY modelinin sadece sürdürülebilirlik, güvenlik, dijitalleşme ve ulaşılabilir konfor gibi dört ana kriteri gözetmekle kalmadığını, aynı zamanda Türkiye pazarının özel ihtiyaçlarına göre de özelleştirilebildiğini ifade etti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki servis teknisyenlerinin, IVECO’nun sunduğu özel eğitimlerle donatıldığını belirten Örs, bu sayede arıza tespitinin hızla yapılabileceği ve müşteri memnuniyetinin en yüksek seviyede tutulacağı mesajını verdi.

FSM Demirbaş Otomotiv’den Yüksek Satış Performansı

FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, CROSSWAY’ın pazara girmesinden itibaren satışlarının önemli bir artış gösterdiğini dile getirdi. 1994 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Demirbaş, değişen taşımacılık ihtiyaçlarını analiz ederek müşteri taleplerine göre çözümler sunduklarını ifade etti. Demirbaş, müşteri memnuniyetine verdikleri önemin altını çizerek, IVECO’nun geniş servis ağı sayesinde satış sonrası hizmetlerde de yüksek standartlarda hizmet sunduklarını belirtti.

CROSSWAY: Konfor, Güvenlik ve Dayanıklılık

Dünya çapında 70.000'den fazla satılan CROSSWAY, güvenilirlik, yakıt tasarrufu, düşük işletme maliyetleri, sürüş güvenliği ve yolcu konforu gibi alanlarda sektördeki liderliğini kanıtladı. Türkiye pazarına sunulan modeller, 55 yolcu kapasitesine uygun şekilde tasarlanmış ve gelişmiş ADAS güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Ayrıca, CROSSWAY, FPT Industrial tarafından üretilen ve HVO ile uyumlu olan TECTOR motoruyla güçlendirilmiş, üstün performansı ve uzun servis aralıklarıyla dikkat çekiyor.

Sıfır Emisyonlu Araçlar Yolda

IVECO BUS, sürdürülebilirlik alanındaki güçlü taahhüdünü devam ettirerek, sıfır emisyonlu araçlarını yakın gelecekte Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, şirketin çevre dostu ulaşım çözümlerine verdiği önemin bir göstergesi olarak sektörde büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.

IVECO BUS’un CROSSWAY lansmanı, markanın Türkiye’deki büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olurken, sektöre yön verecek çözümler sunduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.