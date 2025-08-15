Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide konuşan Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın Türkiye ve dünyadaki en tehlikeli fay hatlarından biri olduğunu vurguladı. “Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem batısını hedef alır. 1999’da Kocaeli kırıldı, şimdi sıra bizde. İstanbul’da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek” dedi.

“İstediğiniz Kadar Dua Edin”

Marmara’daki son büyük depremin 1766’da yaşandığını hatırlatan Görür, “Kuzey Anadolu Fayı yaklaşık 250 yılda bir büyük deprem üretir. Bu süre 2016’da doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasaları gereği meydana gelir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Yakası En Riskli Bölge

Görür’e göre olası İstanbul depreminde en büyük yıkım Avrupa Yakası’nda yaşanacak. “Asya Yakası’nda da bazı bölgeler şiddetli sarsıntı hissedecek ancak yıkımın en yoğun olacağı yer Avrupa Yakası. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir deprem bekleniyor. 9 şiddetindeki bir depremde en sağlam binalar bile hasar görebilir. Avrupa Yakası’nda deniz kıyısında oturanlar manzaranın keyfini sürüyor ama depremde ivme ve yıkım riski çok daha yüksek” dedi.