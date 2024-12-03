Genel Suç Oranlarında Düşüş

İstanbul Valiliği’nin verilerine göre, 2023 yılına kıyasla İstanbul genelinde suç oranlarında azalma yaşandı. Kişilere karşı işlenen suçlar %2 oranında düşerken, mal varlığına karşı suçlar %23 oranında azaldı. Yetkililer, bu düşüşü etkin önleyici tedbirler ve artan emniyet denetimleriyle ilişkilendirdi.

Mal Varlığına Karşı Suçlarda Başarı Oranı Yüksek

Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının %75'e ulaştığı açıklandı. Bu oran, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün teknolojik donanımlar ve analiz yöntemleriyle geliştirdiği mücadele stratejilerinin başarısını ortaya koyuyor.

Aranan Şahıslar ve Narkotik Suçlar

2023 yılı boyunca İstanbul genelinde toplam 186.035 aranan şahıs yakalandı. Bunun yanında, uyuşturucu suçlarına karşı sürdürülen operasyonlarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Kent genelinde halkın huzurunu ve güvenliğini artırmaya yönelik projeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Esenyurt: Yoğun Nüfus ve Suç Oranı İlişkisi

Esenyurt’un suç oranının yüksek olmasında, bölgenin hızlı nüfus artışı ve göç yoğunluğu önemli rol oynuyor. Yetkililer, bölgede toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal projeler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Valilik: Önlemler Sürecek

İstanbul Valiliği, suç oranlarını daha da düşürmek ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla hem teknolojik altyapının hem de personel gücünün artırılacağını vurguladı. Emniyet yetkilileri, halkla iş birliğinin önemine dikkat çekerek, suçla mücadelede vatandaşlardan destek bekliyor.

Bu kapsamda vatandaşların suç duyarlılığı göstererek şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmesi istendi. Suç haritası verilerinin, emniyet birimlerinin önceliklerini belirlemede etkili olduğu ifade edildi.