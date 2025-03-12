İftar programı, AK Parti İl Binası’nda gerçekleşirken, ekibi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ağırladı.

Programda konuşan Dr. Abdallah Hernandez, yıllar önce ettiği yemini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “35 sene önce, eğer profesör olabilirsem, atalarım gibi at sırtında hacca gideceğime dair kendime söz verdim. Müslüman olduktan sonra bu yeminin ikinci adımını gerçekleştirmek için yola koyuldum. Yolculuğumuz sırasında bazı zorluklar yaşadık ancak en büyük desteği Türkiye’de gördük” dedi.

Zorlu Yolculuk Devam Ediyor

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan’ı aşarak Türkiye’ye ulaşan ekip, Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a varmayı planlıyor. Yolculuk boyunca birçok zorluk yaşadıklarını belirten ekip üyesi Abdelkader Harkassi ise, “Bosna ve Türkiye, geçtiğimiz Müslüman ülkelerdi. Buralarda insanlar yolculuğumuzun anlamını kavradıkları için bizi çok sıcak karşıladılar” ifadelerini kullandı.

İftarın ardından gençlerle ateş başında çay ve salep içerek anılarını paylaşan hac yolculuğu ekibi, İstanbul’un kendileri için manevi bir durak olduğunu belirtti. İstanbul’da misafirperverlikle karşılandıklarını ifade eden Dr. Hernandez, Türkiye’yi önceki ziyaretine kıyasla çok daha gelişmiş ve özgür gördüğünü dile getirdi.

At sırtında hac yolculuğunu sürdüren Endülüslü Müslümanlar, tarihi bir geleneği yeniden canlandırarak hac ibadetlerini yerine getirmek için yola devam edeceklerini söyledi.