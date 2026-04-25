Bir televizyon programında konuşan Kurum, Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında şehit ve gazi ailelerine özel kontenjanlar ayrıldığını hatırlatarak, “Başvuran birçok şehit-gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldu. İstanbul’da ise başvuru yapan şehit ve gazi ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu. Bu ailelerimiz artık sadece daire belirleme kurasına katılacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projesinde gelinen aşamaya da değinen Kurum, şu ana kadar 406 bin konutun kura sürecinin tamamlandığını, yeni etapta ise 100 bin konut için kura çekiminin yapılacağını belirtti. Toplamda 1 milyon 100 bin vatandaşın sonuçları beklediğini söyledi.

Deprem bölgesine öncelik verileceğini yineleyen Kurum, ilk konut teslimlerinin 2027 yılının mart ayında başlayacağını ve sürecin etap etap tüm illerde devam edeceğini aktardı. 2028 yılına kadar 81 ilde 500 bin sosyal konutun tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Öte yandan İstanbul’da kira sorununa çözüm amacıyla yeni bir modelin de devreye alınacağını açıklayan Kurum, Anadolu ve Avrupa Yakası’nda toplam 15 bin kiralık sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. İlk etapta 2 bin konutun ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Deprem bölgesinde ise sosyal konut çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Kurum, bu kapsamda 98 bin konutun ayrıldığını ve özellikle konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kalıcı konutlara geçişinin yaz aylarında hızlanacağını söyledi.