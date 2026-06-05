Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin merakla beklediği açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran'da başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Vatandaşlar başvurularını doğrudan Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek, detaylı bilgiye ise TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

TOKİ açık satış konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?

Kampanya kapsamında konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksit ödemeleri ise yaklaşık 18 bin liradan start alıyor. Fiyatlar ve taksit tutarları illere ile konut büyüklüklerine göre değişiklik gösterirken, Bakan Kurum örnek fiyatlandırmalara da değindi. Buna göre Ankara'da 2+1 konutlar 3,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 liradan başlayan taksitlerle, Hatay'da 3,2 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 27 bin lira taksitle, Bursa'da ise 3+1 daireler 3,9 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Satışa sunulan dairelerin bir kısmı hemen teslim edilirken, inşaatı devam edenler ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ orta gelir grubu konut projesi ödeme şartları nasıl?

Projeden yararlanmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için üç farklı esnek ödeme modeli uygulanıyor. İlk modelde, konut bedelinin tamamını peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 indirim avantajı sağlanıyor. İkinci modelde, yüzde 50 peşinat ödenmesi durumunda yüzde 8 indirim uygulanıyor ve kalan tutar için 72 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Üçüncü model olan kademeli peşinat modelinde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ara ödeme olarak tahsil ediliyor; geriye kalan bakiye için ise 60 ay vade imkanı tanınıyor. Ayrıca açık satış kampanyasında vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanarak gelir ve ikametgah şartı tamamen kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kişinin kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması yeterli kabul ediliyor.

Hangi ilde kaç TOKİ konutu satılacak?

Yeni kampanya kapsamında konutların illere göre dağılımı da netleşti. En fazla konutun satışa çıkacağı iller sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında illere göre satışa sunulacak konut sayıları incelendiğinde Bursa'da 2 bin 200, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1240, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Konya'da 998, Samsun'da 684, Batman'da 588, Eskişehir'de 565, Mardin'de 452, Tekirdağ'da 424, Kocaeli'de 423, Afyonkarahisar'da 396, Denizli'de 319, Nevşehir'de 317, Aydın'da 310, İzmir'de 306, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Mersin'de 272, Burdur'da 269, Bitlis'te 262, Kırşehir'de 220, Aksaray'da 219, Yozgat'ta 216, Balıkesir'de 213, Bilecik'te 206, Sivas'ta 203, Isparta'da 176, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Van'da 161, Çorum'da 157, Muş'ta 147, Kırklareli'nde 139, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Kütahya'da 127, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Ağrı'da 118, Manisa'da 115, Çanakkale'de 108, Kayseri'de 104, Muğla'da 97, Bingöl'de 88, Hakkari'de 86, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Amasya'da 68, Tokat'ta 59, Elazığ'da 61, Kars'ta 48, Antalya'da 46, Gümüşhane'de 44, Giresun'da 38, Erzincan'da 37, Artvin'de 30, Kastamonu'da 28, Sakarya'da 20, Zonguldak'ta 19, Ardahan'da 13, Gaziantep'te 7 ve Rize'de 5 konutun satışa sunulacağı görülüyor.

TOKİ Ankara ve İzmir'de hangi ilçelerde ev satacak?

Büyükşehirlerdeki konutların ilçe dağılımları da netlik kazandı. Buna göre Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde toplam 2 bin 62 konut alıcılarını bekliyor. İzmir'de ise Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde toplam 306 konutun açık satış yöntemiyle orta gelirli vatandaşlara sunulacağı açıklandı. Diğer illerdeki ilçe detaylarının ve başvuru ekranlarının da 15 Haziran tarihine kadar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden tamamen erişime açılması bekleniyor.