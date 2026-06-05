Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,71 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, kira artışlarında yasal üst sınır olarak kabul edilen 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,24 olarak hesaplandı. Gayrimenkul sahipleri, haziran ayı içinde sözleşme yenileyecek olan kiracılarına bu oranın üzerinde bir artış uygulayamayacak.

Açıklanan resmi oran, son aylarda kira zam tavanında görülen kademeli düşüş trendinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Hatırlanacağı üzere yasal üst sınır nisan ayında yüzde 32,82, mayıs ayında ise yüzde 32,43 olarak kayıtlara geçmişti. Haziran ayı itibarıyla yüzde 32,24’e gerileyen bu oran, hem konut hem de çatılı iş yeri sözleşmeleri için geçerli tek yasal sınır olarak uygulanacak. Gayrimenkul sektöründeki aktörler, enflasyondaki yavaşlamanın kira sözleşmelerindeki baskıyı bir miktar hafiflettiğini belirtiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte haziran ayında yapılacak kira artışlarına ilişkin somut bir hesaplama tablosu da netleşti. Mevcut kira bedeli 40.000 TL olan bir konut veya iş yeri yasal tavan artış oranı olan yüzde 32,24 üzerinden zamlandığında, kiraya eklenecek artış tutarı 12.896 TL olacak. Bu hesaplama neticesinde haziran ayından itibaren ödenecek yeni zamlı kira bedeli ise 52.896 TL seviyesine yükselecek. Taraflar yasal sınırın altında bir oran belirleme hakkına sahipken, bu sınırın üzerindeki taleplerin hukuki bir geçerliliği bulunmuyor.