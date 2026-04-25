Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konutluk “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul kura çekimleri bugün (25 Nisan) itibarıyla başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde saat 14.00’te düzenlenecek törenle birlikte, İstanbul’da 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenmeye başlanacak. Kura çekimleri 3 gün boyunca devam edecek.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul! 100 bin sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal konutta büyük dönüşüm

Bakanlık ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projeleri, sosyal devlet anlayışının en önemli uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. 2003 yılından bu yana hayata geçirilen projeler kapsamında 1 milyon 750 binden fazla konut inşa edilerek yaklaşık 7 milyon dar gelirli vatandaşa güvenli ve modern yaşam alanları sunuldu.

“Ev Sahibi Türkiye” hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında en az 2 milyon kişinin uygun fiyatlarla, depreme dayanıklı ve modern konutlara kavuşması planlanıyor. Ayrıca proje; 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 caminin inşasını da kapsayarak sosyal yaşamı desteklemeyi amaçlıyor.

En yoğun başvuru İstanbul’dan

Projeye başvurular 10 Kasım 2025’te başlamış, toplam 8 milyon 840 bin başvuru yapılmıştı. Şartları karşılayan 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayılırken, en fazla başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan geldi.

80 ilde süreç tamamlandı

29 Aralık 2025 ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilde gerçekleştirilen kura çekimlerinde 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. İstanbul’daki kura çekimleriyle birlikte süreç tamamlanmış olacak.

İstanbul’a özel şartlar

İstanbul için belirlenen başvuru ve ödeme koşulları diğer illerden farklı tutuldu. Buna göre hane halkı aylık net gelir sınırı İstanbul’da 145 bin TL olarak uygulanıyor. Proje kapsamında şehirde 1+1 ve 2+1 konutlar inşa edilecek. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

Bugün başlayan kura çekimleriyle birlikte, İstanbul’da on binlerce dar gelirli vatandaşın ev sahibi olma hayali gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.