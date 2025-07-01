Deprem, kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı net bir şekilde hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, deprem anına dair paylaşımlarda bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bursa Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.

Depremin ardından uzmanlar, Marmara Bölgesi’nde zaman zaman bu büyüklükte depremlerin yaşanmasının olağan olduğunu belirterek vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerin takip edilmesini önerdi.