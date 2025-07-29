Operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 13’ü tutuklanırken, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilere ait 550 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin izini süren ekipler, 558 banka ve kripto hesabını bloke etti.

Yasa dışı bahisle lüks yaşam

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre şüphelilerin; sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaparak vatandaşları bu platformlara yönlendirdiği, bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilere ait 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu.

Dijital izler takip edildi

Operasyonlarda ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Şebekenin dijital ortamda izini süren ekipler, para transferlerinin önemli kısmının kripto hesaplar üzerinden yapıldığını tespit etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, “Yasa dışı bahis oynatanlara, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızı dolandıranlara ve bu suçlardan elde ettikleri geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalışanlara göz açtırmayacağız” mesajını verdi.