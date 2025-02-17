Gül, "İçine çeşitli maddeler konulmuş zehirden bahsediyoruz. Üç defa kullandığınızda bir şey olmuyor, dördüncü kez kullandığınızda ise sizi canından edebiliyor" dedi.

Sahte içki satışıyla mücadele kapsamında İstanbul'da denetimlerin arttırıldığını vurgulayan Vali, Tarım Müdürlüğü, zabıta, ilçe belediyeleri ve emniyet birimlerinin birlikte çalışarak denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi.

Büfelere içki satma ruhsatı verilmesi durumunda kameraların takılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Gül, bu uygulamanın Kasım ayında başladığını belirtti. "İçki satma ruhsatı olan işletmelerde bu kameralar var ve bir ay boyunca kayıt yapmaları gerekiyor" dedi.

Sahte içki tespiti durumunda yalnızca adli ceza verilmediğini, aynı zamanda işletme ruhsatının iptal edilmesi için ilçe belediyelerine bildirimde bulunulduğunu belirten İstanbul Valisi, sahte içkiyle mücadeleye yönelik kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.