Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayandırılan açıklamada, akşam saatlerinden sonra kar yağışının yeniden başlayacağı ve bazı bölgelerde yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da gün içerisinde yağışlara geçici olarak ara verileceği, ancak akşam saatlerinden itibaren yağışların kar şeklinde yeniden etkisini göstereceği ifade edildi. Kar yağışının sabaha karşı şiddetini artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kar Yağışı Hangi İlçelerde Etkili Olacak?

Açıklamaya göre, kar yağışının özellikle İstanbul’un yüksek ve kuzey kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Kar örtüsü oluşturması tahmin edilen ilçeler şu şekilde sıralandı:

Şile

Beykoz

Ümraniye

Çekmeköy

Sultanbeyli

Sancaktepe

Pendik’in yüksek ve kuzey kesimleri

Sarıyer’in kuzeyi

Arnavutköy ve çevresi

Ulaşımda Aksamalar ve Buzlanmaya Dikkat

İstanbul Valiliği, kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji yetkilileri, hava durumu tahminlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, İstanbul genelinde kar yağışının yeni yılın ilk saatlerinde etkisini sürdürebileceği belirtildi.