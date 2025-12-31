Futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok branşta elde edilen başarılar, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Amatör branşlarda kazanılan madalyalar ve bireysel sporculardan gelen tarihi dereceler, 2025’i Türk sporu açısından unutulmaz kıldı.

A Milli Futbol Takımı’ndan Tarihi Başarı

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında başarılı bir performans sergiledi. Mart ayında UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşan ay-yıldızlılar, iki maçtan da galibiyetle ayrılarak ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan’ın yer aldığı grubu 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda Romanya ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Galatasaray’dan Şampiyonluk, 5. Yıldız ve Türkiye Kupası

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Galatasaray, sezonu 95 puanla şampiyon tamamlayarak üst üste 3’üncü, toplamda ise 25’inci lig şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılılar bu başarıyla 5. yıldızı formasına taktı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Kadın Futbolunda Zirve ABB Fomget’in

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget oldu. Başkent temsilcisi, sezonu 70 puanla zirvede tamamladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta Yönetim ve Teknik Değişimler

2025 yılı, büyük kulüplerde önemli değişimlere sahne oldu.

Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak başkanlığa seçildi.

Beşiktaş’ta ise kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı ve siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ikinci kez teknik direktörlük görevine getirildi.

Rekor Transferler ve Duygusal Vedalar

Galatasaray, Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı.

Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 sezonun ardından Galatasaray’a veda etti.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye, Orkun Kökçü ise Beşiktaş’a transfer olarak yılın dikkat çeken hamleleri arasında yer aldı.

Avrupa ve Dünya Futboluna PSG Damgası

2025 yılında Avrupa futboluna Paris Saint-Germain damga vurdu. Fransız ekibi;

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Süper Kupa

Ligue 1

Fransa Kupası

FIFA Kıtalararası Kupa

zaferleriyle tarihi bir sezon geçirdi. Ballon d’Or ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerinin sahibi ise Ousmane Dembele oldu.

Basketbolda Altın Yıl

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te Avrupa ikincisi oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four’da Monaco’yu yenerek ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Alperen Şengün, NBA All-Star’a seçilerek tarihe geçti.

Filenin Sultanları Dünya İkincisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda final oynayarak tarihinin ilk dünya ikinciliğini kazandı. Milliler ayrıca İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalyaya uzandı.

Amatör Branşlarda Madalya Yağmuru

2025 yılı, bireysel ve amatör branşlarda Türk sporcuların yılı oldu.

Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu

Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk Türk sporcu

Taekwondo Milli Takımı, dünya şampiyonasında zirvede

Spor Dünyasında Acı Kayıplar

2025 yılı, spor camiası için kayıplarla da anıldı. Ogün Altıparmak, Diogo Jota, George Foreman, Werner Lorant ve birçok efsane isim hayatını kaybetti.

2025 yılının 'En'leri

İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi tarafından belirlenen Türkiye'de ve dünyada 'Sporun En'leri birçok dalda başarılı olmuş takım, sporcu ve spor insanını içeriyor. 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in gol kralı olan Victor Osimhen'den, Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na, Dünya Superbike Şampiyonası'nda zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'ndan; Razgatlıoğlu'nun başarısının arkasındaki güç olmanın yanı sıra Türkiye'de üst üste düzenlenen Afyonkarahisar Motokros dünya ve Avrupa şampiyonalarının da mimarı Mehmet Sadık Vefa'ya, Ballon d'Or ve FIFA yılın futbolcusu Ousmane Dembele'den Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e kadar çok sayıda isim listede yer alıyor.

İHA Spor Servisi'nin belirlediği 2025 yılın 'En'leri şöyle:



Türkiye'de yılın sporcuları ve yılın takımı

Yılın Erkek Futbolcusu: Victor Osimhen

Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu: Yusuf Akçiçek

Yılın Erkek Takımı: Fenerbahçe Basketbol Takımı

Yılın Kadın Takımı: Taekwondo Kadın Milli Takımı

Yılın Erkek Sporcuları: Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu

Yılın Kadın Sporcuları: Busenaz Sürmeneli, Bengisu Avcı

Yılın Federasyon Başkanı: Mehmet Sadık Vefa, Mehmet Akif Üstündağ

Yılın Başantrenörü: Sarunas Jasikevicius

Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu: Defne Kurt

Yılın Özel Takımı: Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımı

Dünyada yılın sporcuları ve yılın takımı

Yılın Erkek Sporcusu: Ousmane Dembele

Yılın Kadın Sporcusu: Simone Biles

Yılın Takımı: Paris Saint-Germain

Yılın Antrenörü: Luis Enrique

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Kenan Yıldız