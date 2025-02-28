Ramazan Köyü, geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan karakterlerin seslendirdiği manilerle, uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli anlar yaşatıyor. Ayrıca, havalimanına kurulan çeşitli atölyelerde yolcular; müzik dinletileri, ebru sanatı, ahşap boyama ve hat sanatı gibi aktivitelerle ücretsiz olarak vakit geçirebilecekler.

Özellikle çocuklar, Ramazan Köyü’ne yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar için hazırlanan pamuk şeker ikramları ve boyama atölyesi, bu alanda ailelerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. Ayrıca, çocuklu aileler için, giden yolcu katına kurulan atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlence araçları da bulunuyor.

Ramazan ayı boyunca, İstanbul Havalimanı’nda kültürel bir deneyim yaşamak isteyen yolcular için Ramazan Köyü, hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sunuyor.